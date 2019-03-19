Вице-адмирал озвучил зарплаты матросов и командиров подлодок

Моряки-подводники являются одними из самых высокооплачиваемых специалистов Фото: Минобороны РФ

Экс-замначальник главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Олег Бурцев озвучил зарплаты российских моряков-подводников. Он объяснил, что люди часто остаются на флоте именно из-за денег.

«Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей», — приводит телеканал 360 слова Бурцева. Матросы, старшины и мичманы, служащие по контракту, получают заметно меньше. Они, по словам вице-адмирала, зарабатывают в среднем 70 тысяч рублей в месяц.

Бурцев добавил, что сейчас попасть служить на подводную лодку очень трудно. Вице-адмирал пояснил, что моряки держатся за свои рабочие места и не уходят служить в штаб как раз из-за высоких зарплат. «Люди перестали стремиться уходить с Северного флота на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию», — отметил Бурцев.

Напомним, 19 марта в России отмечают День моряка-подводника. Именно в этот день в 1906 году император Николай II включил подводные лодки в классификацию российских военных кораблей. Тогда же в состав флота были включены 20 первых отечественных подлодок. После октябрьской революции 1917 года о дате забыли. Праздник возродили только в 1996 году приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Феликса Громова.