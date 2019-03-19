Свердловская КПРФ начала чистку рядов после драки на заседании

Свердловские коммунисты начали жесткую чистку рядов. Это стало реакцией обкома КПРФ на скандальное заседание, которое закончилось дракой и оскорблениями в адрес секретаря комиссии Александра Ивачева 16 марта.
Бюро Свердловского областного комитета КПРФ исключило из партии нескольких партийцев, участвовавших в потасовке на пленуме, который состоялся 16 марта. Одним из них стал экс-секретарь свердловского обкома партии Роман Зыков. О случившемся он рассказал на своей странице в Facebook. «Это произошло. Наконец-то решением высшего органа руководства, я вместе с товарищами исключен из бравых рядов», — написал Зыков. «Два года Ивачев не мог никак исключить меня из партии», — напомнил Зыков. Он признался, что сам «нарывался» на подобное решение партбюро еще с 2016 года.
Официальной причиной исключения Зыкова стала не потасовка на заседании. Из решения КПРФ следует, что Зыкова выгнали из партии за «трудоустройство помощником депутата ЗССО Вячеслава Вегнера». Он, в свою очередь, был «исключен из партии за публичную поддержку кандидата в губернаторы от „Единой России“», отмечается в документе. Кроме того, Зыкова обвинили в «клеветнических заявлениях в адрес КПРФ».
Получить комментарий Александра Ивачева на момент публикации не удалось — он не ответил на звонки.
Напомним, 16 марта коммунисты подрались с комсомольцами, которые ворвались на заседание. Последние распространяли листовки с описанием коррупции и поборов в обкоме. В частности, активисты обратили внимание на имущество главного свердловского коммуниста Ивачева, который владеет квартирой за 5 млн рублей и автомобилем Volvo за 2,7 млн.