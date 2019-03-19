Зеленский в предвыборной гонке обогнал Порошенко и Тимошенко

Популярность шоумена у народа может быть связана с его ролью в сериале «Слуга народа» Фото: Личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Шоумен Владимир Зеленский стал самым популярным кандидатом в президенты Украины. За него готовы отдать свои голоса на выборах 34% жителей страны, следует из опроса общественной организации «Передовые правовые инициативы». Зеленский стал лидером рейтинга почти во всех регионах страны, передает Life.

На втором месте в президентской гонке находится действующий президент Украины Петр Порошенко, которого готовы выбрать 14,22% избирателей. Лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко поддержали 12,9% опрошенных. Замыкает четверку основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, за него хотят отдать голоса 11,1% украинцев. Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Политолог Михаил Виноградов в разговоре с «Национальной службой новостей» заявил, что Владимир Зеленский является главным претендентом на победу на выборах президента Украины. Он считает, что популярность шоумена у народа связана с сериалом о политической жизни на Украине «Слуга народа», в котором кандидат в президенты сыграл главную роль.