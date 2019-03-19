Специалисты самой востребованной профессии в Кургане получают менее 15 тысяч

Работники КМЗ пожаловались на низкие зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане инженер оборонного предприятия пожаловался, что зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц, и это при том, что инженерные специальности в Зауралье считаются востребованными. Фото своей платежки он выставил в паблик Pikabu.ru, откуда его фото и пост взяли в сообщество «Интересное в Кургане» во «ВКонтакте».

«Режим работы 5\2, без переработок. КБ нестандартизированного оборудования на оборонном предприятии. В этом месяце нет премии, а так сверху еще 40%, ни в чем себе не отказывайте. Пять лет универа, четыре года стажа, и частые мысли о том, зачем вообще там работать, когда возле дома есть вакансия администратора „Красное& белое“ за 30 тысяч», — написал автор. Он уточнил, что живет в Кургане и работа ему интересна, поэтому он не хочет ее бросать.

«КМЗ отличается очень большими зарплатами, не переживайте, к пенсии начнете получать», — утешил в комментариях Сергей Елькин. Он рассказал, что тоже работал на КМЗ сверловщиком и получал по 10-15 тысяч рублей. Однако некоторые комментаторы обвинили автора жалобы в пассивности и нежелании повысить свою квалификацию. «А почему автор после четырех лет стажа до сих пор на второй категории? Мог бы уже ведущим стать и получать свои 30 тысяч», — написал Максим Иванов.

В пресс-службе «Курганмашзавода» (недавно окончательно перешел в структуру Ростеха), к которому, по-видимому, относятся жалобы работников, «URA.RU» предложили направить письменный запрос.