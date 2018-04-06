Лидеры ФПГ Зауралья потребовали от молодых не уезжать. Убедили?

18:29 06 апреля 2018 0

Сергей Муратов всем студентам предложил работу на заводах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Массовая утечка молодых кадров из Кургана заставляет глав ФПГ выходить к студентам. В пятницу, 6 апреля, отложив свои дела, топ-менеджеры ведущих предприятий решили лично рассказать молодежи, почему ей нужно оставаться на малой родине. Как завлекали студентов и переубедили ли — в репортаже «URA.RU».

И.о. ректора КГУ Константин Прокофьев открыл встречу с подтверждения проблемы. Всего в университете обучается порядка 1800 студентов-«технарей». В этом году дипломы получат чуть больше 200 выпускников-очников этих факультетов. Но только единицы из них работают на заводах города.

Руководители курганских заводов завлекают молодые кадры из КГУ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пока опоздавшие студенты занимали свободные места в зале, председатель Курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов доказывал аудитории, что Зауралье — не сельскохозяйственный, а машиностроительный край. По словам Муратова, десятки заводов нуждаются в инженерных кадрах: «Если останетесь в Кургане, вы без работы точно не будете. Мы вам предложим работу на любой вкус: в оборонке, проектировать гражданскую продукцию, технику, — напирал Муратов. — И если кто-то захотел поменять место жительства, и здесь мы можем предложить наши услуги: в прошлом году мы стали владельцами института прикладной физики в Новосибирске и можем предложить там поработать. Кстати, руководит этим институтом наш земляк [Алексей Барышев]». Муратов также отметил, что на базе «Курганприбора» будет запущен новый завод, оснащению которого позавидуют даже французские оборонщики.

Большинство ребят с интересом слушали выступающих, немногие отвлекались на разговоры и телефоны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Гендиректор «Кургандормаша» Михаил Федулов пытался заинтересовать молодые умы дорожными машинами, в том числе и теми, которые завод отправил в Санкт-Петербург в прошлом году. Он отметил, что еще недавно на заводе трудились всего шесть инженеров. Сейчас работает 21 специалист, требуется еще десять. Завод готов трудоустроить студентов последних курсов. «Пятеро студентов уже работают и получают определенную зарплату», — добавил он. Это интригующее высказывание вызвало в зале шепот.

Гендиректор СКТБ «Курганприбор» Александр Шакиров подробно остановился на видах боевых ракет, части и корпуса которых производит завод. «Многие из вас планируют закончить институт, получить диплом и переехать из Кургана. У меня тоже были такие мысли, — разоткровенничался Шакиров. — До той поры, пока не ощутил, что здесь нужен, что можно построить карьеру без протекции».

Студентам рассказывали о продукции заводов, которая применяется в авиации и ракетостроении Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подхватил тему международного положения России и оборонки гендиректор НПО «Курганприбор» Федор Колосовников. По его словам, современным инженерам следует осваивать сложные программные продукты для проектирования. У завода есть программы стажировки. Правда, предприятие сталкивается с проблемой невозвращенцев.

«Уровень зарплаты в Москве-Екатеринбурге-Кургане близок друг к другу. Технические специалисты получают примерно одинаково везде. Разницы небольшие: даже если вы будете в Москве на 30 тысяч рублей больше получать, чтобы купить там квартиру, вам надо будет еще 15 лет отработать на разницу стоимости такой же квартиры в Кургане, — увещевал молодежь топ-менеджер. — А еще дорога до места работы! Четыре часа в день своей жизни будете тратить вникуда». «Курганприбор» уже компенсирует оплату съема жилья специалистам в Кургане и предлагает оплачивать проценты по ипотеке банку.

«Не надо собираться в другой регион, лучше начинать карьеру здесь, в Кургане», — подхватил Сергей Муратов.

После этих слов Колосовников не сдержался: «У гинеколога спросили, почему он выбрал эту профессию. Он ответил: «Где родился, там и пригодился», — решил разрядить обстановку топ-менеджер. Анекдот вызвал обратный эффект.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Но смущенные студенты уже тянули руки, чтобы задать вопросы. Один из студентов поинтересовался у директоров, возьмут ли его на работу без стажа. «Пожалуйста! Мы готовы взять с третьего-четвертого курса бакалавриата. Работайте в свободное время, хоть один час в неделю. Пришли — задание получили и выполняйте. Начинайте, без стажировок, приходите трудоустраиваться, мы готовы обсуждать условия», — ответил Колосовников. Другой студент, пользуясь случаем, попросился на «Курганприбор» на практику: «Места на заводах ограничены», — пояснил он. «Напишите свою специализацию, пожелания — мы всем найдем места», — заверил Сергей Муратов.

«Все-таки не зря пришли», — переговаривались довольные директора после встречи. Некоторые подходили к ним с вопросами уже после мероприятия. Третьекурсник Сергей внимательно прослушал всех директоров. «Я еще не решил, куда пойду работать. Были мысли уехать в Екатеринбург. Получится для начала карьеры устроиться здесь — хорошо. Но, скорее всего, на время учебы, потом все будет зависеть от условий и зарплаты», — поделился он.