Сысоев сообщил, что на данный момент находится в своем кабинете в тюменском правительстве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новый заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев сложил полномочия депутата Госдумы. Решение было принято 19 марта в ходе заседания нижней палаты парламента страны. Об этом сам Сысоев рассказал корреспонденту «URA.RU».

«Да, сегодня сложены мои полномочия (депутата Госдумы, — прим. ред.). Вопрос стоял в повестке дня», — сказал заместитель тюменского губернатора. Он отметил, что находится в данный момент в своем кабинете в правительстве Тюменской области, а не в здании Госдумы. Хотя Сысоев в ходе сегодняшнего заседания парламента должен был выступать с несколькими докладами. «Я рад, что коллеги обо мне не забывают», — пошутил Сысоев.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил журналисту агентства, что окончательное сложение депутатских полномочий Сысоевым произойдет в ближайшие две недели. «В законе о выборах существует целый раздел о замещении депутатского мандата. Как только Госдума принимает постановление о досрочном прекращении полномочий [депутата], это постановление уходит в Центральную избирательную комиссию. В течение двух недель она должно этот вопрос решить. Полномочия будут прекращены с той даты, которая указана в заявлении депутата», — отметил Нилов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Сысоев получил пост заместителя губернатора Тюменской области Александра Моора. После перевода в региональное правительство Сысоев должен был сложить депутатские полномочия в Госдуме, где он в качестве представителя ЛДПР представлял интересы Тюменской области, ХМАО и Ямала. По информации источников «URA.RU», основным претендентом на место Сысоева в Госдуме является глава фракции ЛДПР в думе ХМАО Евгений Марков.