Медведев распорядился повысить зарплаты бюджетникам

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 октября 2019 года в России пройдет индексация зарплат бюджетников и федеральных служащих. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Сообщается, что после индексации заработная плата вырастет у сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных организаций, а также у гражданских сотрудников воинских частей.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в 2019 году вырастут зарплаты российских бюджетников, напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, реальный рост зарплат россиян «будет несколько больше 1,4 процента», которые прогнозировало Минэкономразвития.