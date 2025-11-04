Российских спортсменов допустили к участию на чемпионатах Европы с 2026 года

Ранее российские спортсмены допускались только до соревнований по плаванью, синхронному плаванью и прыжкам в воду Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские спортсмены по водному полу допустили на международные соревнования с 2026 года. Это следует из документа, опубликованном Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics).

Международная федерация водных видов спорта расширила перечень дисциплин, в которых могут принимать участие спортсмены из России и Белоруссии. Отныне атлеты получили возможность выступать на турнирах по водному поло в нейтральном статусе. Это следует из документа.

До настоящего момента допуск к участию в международных состязаниях имели исключительно представители трех дисциплин: плавания, прыжков в воду и художественного плавания. Спортсмены из двух стран могли соревноваться на мировой арене только под нейтральным флагом.

Продолжение после рекламы