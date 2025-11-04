Российских спортсменов допустили к участию на чемпионатах Европы с 2026 года
Ранее российские спортсмены допускались только до соревнований по плаванью, синхронному плаванью и прыжкам в воду
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российские спортсмены по водному полу допустили на международные соревнования с 2026 года. Это следует из документа, опубликованном Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics).
Международная федерация водных видов спорта расширила перечень дисциплин, в которых могут принимать участие спортсмены из России и Белоруссии. Отныне атлеты получили возможность выступать на турнирах по водному поло в нейтральном статусе. Это следует из документа.
До настоящего момента допуск к участию в международных состязаниях имели исключительно представители трех дисциплин: плавания, прыжков в воду и художественного плавания. Спортсмены из двух стран могли соревноваться на мировой арене только под нейтральным флагом.
Решение World Aquatics расширить допуск российских и белорусских спортсменов контрастирует с позицией других международных спортивных организаций. Так, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, Международный союз биатлонистов и Всемирная федерация керлинга запретили атлетам из России и Белоруссии участвовать в квалификациях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе, что лишило их возможности пройти отбор на зимние Паралимпийские игры.
