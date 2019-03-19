Назначен новый замминистра территориальной безопасности Прикамья

Заместитель министра выходит на работу в среду, 20 марта ФОТО: страница в Facebook Александра Липинского

Заместителем министра территориальной безопасности Прикамья назначен Александр Липинский. Соответствующий приказ подписан главой региона Максимом Решетниковым во вторник, 19 марта.

Как сообщает «Новый компаньон», к работе Липинский приступит в среду, 20 марта. В министерство территориальной безопасности чиновник перешел из департамента протокола и международных связей аппарата правительства Прикамья, где занимал должность заместителя директора.

Ранее Липинский работал в столичном правительстве в качестве начальника налогового отдела департамента экономической политики и развития Москвы — данный департамент до прихода на должность губернатора Пермского возглавлял Максим Решетников.

В январе министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун ушел в отставку. Новым главой ведомства был назначен Ришат Ибрагимов.