Назначен новый замминистра территориальной безопасности Прикамья

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 20:08
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Заместитель министра выходит на работу в среду, 20 мартаФОТО: страница в Facebook Александра Липинского

Заместителем министра территориальной безопасности Прикамья назначен Александр Липинский. Соответствующий приказ подписан главой региона Максимом Решетниковым во вторник, 19 марта.

Как сообщает «Новый компаньон», к работе Липинский приступит в среду, 20 марта. В министерство территориальной безопасности чиновник перешел из департамента протокола и международных связей аппарата правительства Прикамья, где занимал должность заместителя директора.

Ранее Липинский работал в столичном правительстве в качестве начальника налогового отдела департамента экономической политики и развития Москвы — данный департамент до прихода на должность губернатора Пермского возглавлял Максим Решетников.

В январе министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун ушел в отставку. Новым главой ведомства был назначен Ришат Ибрагимов.

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