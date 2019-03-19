Пермское отделение ЛДПР будет курировать 24-летний студент

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 19:00
Размер текста
-
17
+
Предшественник Бусовикова сосредоточится на заксобранииФОТО: пресс-служба ЛДПР

В региональном отделении ЛДПР в Прикамье сменился координатор. Вместо Олега Постникова курировать работу пермских либерал-демократов будет Константин Бусовиков.

Как сообщил Постников на своей странице в Facebook, теперь он полностью сосредоточится на работе в заксобрании, где возглавляет фракцию ЛДПР — руководство партии поддержало его идею. Новому координатору регионального отделения (пока к работе в статусе «исполняющего обязанности») 24 года. Известно, что в данный момент Бусовиков — студент ПГНИУ и член краевого молодежного парламента.

Олег Постников возглавлял региональное отделение ЛДПР с весны 2016 года. В том же году он был избран депутатом краевого заксобрания, поскольку официально две должности совмещать нельзя, Постников курировал работу регионального отделения в статусе исполняющего обязанности координатора.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...