В Челябинске назвали дату приезда нового главы области

Врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, назначенного на эту должность 19 марта президентом РФ Владимиром Путиным, ждут в Челябинске 20 марта. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники. В правительстве региона пока официально не комментируют прибытие Текслера.
«Ждут завтра, все должны быть на местах. Так и так готовились к заседанию правительства. Пока нет ясности, в каком формате будет встреча, — рассказал собеседник. — Согласно условиям контрактов, полномочия вице-губернаторов и министров истекают одновременно с полномочиями действующего главы региона. Поэтому завтра будет издано специальное распоряжение и они продолжат работу в качестве и. о.»
Напомним, что на 27 марта в Челябинске подавший сегодня в отставку губернатор Борис Дубровский должен был выступить с отчетом перед депутатами и представителями общественности. Для этого был арендован зал челябинского драмтеатра на 350 мест. Теперь мероприятие, скорее всего, придется перенести, добавил источник «URA.RU» в правительстве.
Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский в понедельник направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Глава государства удовлетворил его и назначил врио губернатора Южного Урала первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.