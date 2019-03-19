В Германии призвали отменить «крымские» санкции против России

По мнению депутата Бундестага, санкции вредят и российской, и немецкой экономике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом из-за вхождения Крыма в состав России, нужно отменить. Об этом в ходе выступления на Пятом Ялтинском международном экономическом форуме заявил депутат Бундестага Штефан Койтер.

«Санкции даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. И поэтому их необходимо срочно прекратить», — приводит слова немецкого депутата РИА «Новости». Как сообщает RT, в заключение Койтер упрекнул немецкие СМИ в неверном освещении ситуации вокруг Крымского полуострова.

После пятой годовщины вхождения Крыма в состав РФ Евросоюз решил продлить введенные ранее антироссийские санкции, напоминает «Национальная служба новостей». Как и прежде, европейские страны отказываются признавать итоги крымского референдума и считают Россию агрессором и нарушителем международных норм.