Пиар-директор Елены Берковой раскрыл возможные причины ее госпитализации

Елена старалась следить за фигурой и не еcть после 18.00 Елена Беркова, Instagram

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова была экстренно госпитализирована из-за того, что упала в «легкий обморок». Об этом рассказал ее пиар-директор Максим Клименко.

«У нее был легкий обморок… Видимо, у нее просто переутомление», — рассказал он РЕН ТВ, отметив, что в последнее время Беркова работала по 15 часов. По словам пиар-директора, Елена также старалась следить за фигурой и не еcть после 18.00. При этом спать 34-летняя порноактриса ложилась только в четыре утра. «У нее нет анорексии, но у нее в принципе есть стремление к идеалу», — заявил Клименко.

Сейчас Беркова находится в больнице. Женщина приняла снотворное и спит. Подробная информация о самочувствии и состоянии здоровья Елены появится позднее.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Елена Беркова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. Женщину в полуобморочном состоянии обнаружил в ее квартире друг. По словам одной из пациенток клиники, причиной плохого самочувствия могли стать диеты, с помощью которых Беркова пыталась поддерживать форму.