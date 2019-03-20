19 марта 2019
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В Югре потребовали отставки мэра из-за снега, наркотиков и туалетов. ФОТО

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 11:48
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Коммунист Дмитрий Зеленский пикетирует на фоне заснеженной центральной площади УраяФото: КПРФ Югры

Коммунисты потребовали отставки главы Урая Анатолия Иванова. В городе прошел пикет, а местным жителям раздали листовки, в которых звучало требование уволить градоначальника, сообщили «URA.RU» в окружном отделении КПРФ.

Пикет прошел возле центральной площади, недалеко от здания городской мэрии. Одной из ключевых претензий коммунистов стал снег, который, по мнению партийцев, в городе почти не убирается. «В местах проведения досуга жителями нашего города отсутствуют биотуалеты, в связи с чем территория вокруг мест проведения досуга похожа на один большой туалет. В городе уже стали не секретом закладка наркотиков и отсутствие борьбы с этим явлением. Наркомания процветает, но статистика городских полицейских об этом молчит», — говорится в листовках, которые коммунисты раздавали местным жителям. В них также звучит требование уволить главу города. По заверениям членов КПРФ, текст также был передан главе города Анатолию Иванову.

Сам Анатолий Иванов комментировать претензии КПРФ в свой адрес отказался. «Это лучше с ними (коммунистами — ред.) переговорить, они же требования выдвигают», — заявил градоначальник. «URA.RU» сообщало, что окружное отделение КПРФ претендует на статус главной оппозиционной силы в регионе. Ранее коммунисты сняли разоблачительный фильм про главу Советского района Игоря Набатова, где раскритиковали мэра за школьное питание.

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