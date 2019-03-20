Порошенко заявил, что Россия мешает строить метро в Киеве

Порошенко считает, что развитию метро мешает «российская агрессия» Фото: официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в проблемах развития киевского метрополитена. Об этом он заявил в ходе инспекции строительства новых станций метро Киева.

Порошенко утверждает, что метро не работало только один раз — с 18 по 20 февраля 2014 года, когда началась «российская агрессия», пишет сайт «Утро.ру». «Она [„российская агрессия“] затормозила планы развития киевского метро. Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились», — приводит слова украинского президента агентство Nation News. Также Порошенко отметил, что Украина научилась противостоять «российской агрессии» и на поле боя, и в Киеве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Петр Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев. По словам президента, большинство граждан его страны «выживает», а не живет полноценной жизнью из-за «военной агрессии» со стороны РФ и закрытия ее рынка для украинских товаров.