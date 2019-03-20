В Челябинске отказались от главного мероприятия, посвященного правлению Дубровского

В драмтеатре, который абонировали для выступления, Дубровский в свое время принес присягу губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Отчет экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по итогам работы в 2018 году, запланированный на 27 марта, скорее всего, не состоится. Об этом сообщили «URA.RU» собственные источники.

«На 20 марта было запланировано обсуждение представленных к отчету материалов в комитетах заксобрания области. Однако сегодня вопрос исчез из повестки заседаний всех комитетов. Причина, скорее всего, в том, что мероприятия не будет», — рассказал собеседник «URA.RU» в областном парламенте. Ранее предполагалось, что выступление просто будет отложено, но Дубровский все же подведет итоги своей работы.

Как уже сообщало агентство, Дубровский также не примет участия во встрече своего преемника Алексея Текслера с чиновниками и депутатами, которое состоится в среду. Врио губернатора представит уральский полпред президента Николай Цуканов. В правительстве области объяснили нежелание экс-губернатора возвращаться ради этого в Челябинск тем, что «он теперь частное лицо».

Отчет Бориса Дубровского должен был стать своеобразным началом его предвыборной кампании, по итогам которой он собирался во второй раз возглавить область. Для масштабного мероприятия был арендован зал драмтеатра на 350 мест.

Решение об отставке губернатора Челябинской области было принято 19 марта, после коллегии Генпрокуратуры РФ, в которой участвовал президент РФ Владимир Путин. В этот же день глава государства принял назначенного врио губернатора Алексея Текслера.