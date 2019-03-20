19 марта 2019

Названа стоимость строительства храма Екатерины в уральской столице

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 14:16
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Интервью с архитектором Михаилом Голобородским - автор проекта эскиза Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, эскиз, храм на воде
Храм будут строить с 2019 по 2023 годФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Такие цифры представлены в проекте плана по подготовке к празднованию 300-летия города, который есть в распоряжении «URA.RU».

В обозначенную стоимость также входят расходы по благоустройству прилегающей территории. Ответственным за строительство является Фонд Святой Екатерины. Период строительства — с 2019 по 2023 год.

Ранее в Екатеринбурге прошел молебен на месте будущего строительства храма Святой Екатерины — в нем участвовали порядка восьми тысяч человек. За день до этого противники возведения собора в районе Октябрьской площади провели концерт в Ельцин Центре, но он был не таким массовым и собрал около двух тысяч человек.По мнению экспертов, версий того, как будет развиваться это противостояние дальше, довольно много.

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