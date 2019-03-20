Названа стоимость строительства храма Екатерины в уральской столице

Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Такие цифры представлены в проекте плана по подготовке к празднованию 300-летия города, который есть в распоряжении «URA.RU».
В обозначенную стоимость также входят расходы по благоустройству прилегающей территории. Ответственным за строительство является Фонд Святой Екатерины. Период строительства — с 2019 по 2023 год.
Ранее в Екатеринбурге прошел молебен на месте будущего строительства храма Святой Екатерины — в нем участвовали порядка восьми тысяч человек. За день до этого противники возведения собора в районе Октябрьской площади провели концерт в Ельцин Центре, но он был не таким массовым и собрал около двух тысяч человек.По мнению экспертов, версий того, как будет развиваться это противостояние дальше, довольно много.