Жириновский призвал забыть о распаде СССР

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян забыть о формулировке «распад Советского Союза». Об этом политик написал в своем telegram-канале «Жириновский».
«Нужно забыть выражение „распад Советского Союза“. Это ужасное воздействие оказывает, особенно когда используется в официальных документах или это говорят известные люди», — написал Жириновский. По его мнению, наиболее корректным в таком случае будет выражение «смена названия нашей страны».
Ранее Владимир Жириновский предлагал освободить от коммунальных платежей россиян, регулярно переплачивающих за услуги ЖКХ. Политик подчеркнул, что таким образом россиянам можно будет компенсировать переплаченные ими деньги за многие годы.