Адвокат студентки МГУ, пытавшейся сбежать в ИГИЛ, попросил ее освободить

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы пытавшейся сбежать в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) студентки МГУ, попросил у Вологодского городского суда разрешить ей выйти по условно-досрочному освобождению. Об этом журналистам рассказал сам защитник.
«Я подал ходатайство в Вологодский городской суд об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой», — передает ТАСС слова Сергея Бадамшина. Также адвокат подчеркнул, что его подопечная отбывает срок без каких-либо конфликтов и нарушений, и сразу после выхода из тюрьмы она может отправиться на работу.
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года, напоминает телеканал 360. Девушка тайно от родителей вылетела в Турцию, где собиралась перейти границу с Сирией, чтобы примкнуть к боевикам. Студентку задержали правоохранительные органы Турции, и она была депортирована на родину. Через год ее приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Позже Караулова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, однако ее обращение осталось без ответа.