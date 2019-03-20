Адвокат студентки МГУ, пытавшейся сбежать в ИГИЛ, попросил ее освободить

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 21:09
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Караулова отбывает наказание с 2016 годафото: _akovskaya, Twitter

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы пытавшейся сбежать в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) студентки МГУ, попросил у Вологодского городского суда разрешить ей выйти по условно-досрочному освобождению. Об этом журналистам рассказал сам защитник.

«Я подал ходатайство в Вологодский городской суд об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой», — передает ТАСС слова Сергея Бадамшина. Также адвокат подчеркнул, что его подопечная отбывает срок без каких-либо конфликтов и нарушений, и сразу после выхода из тюрьмы она может отправиться на работу.

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года, напоминает телеканал 360. Девушка тайно от родителей вылетела в Турцию, где собиралась перейти границу с Сирией, чтобы примкнуть к боевикам. Студентку задержали правоохранительные органы Турции, и она была депортирована на родину. Через год ее приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Позже Караулова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, однако ее обращение осталось без ответа.

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