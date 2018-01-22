Cтудентка МГУ, пытавшаяся сбежать в ИГИЛ, просит Путина о помиловании

16:33 22 января 2018 0

Варвара Караулова находится в местах лишения свободы уже больше двух лет Фото: Дмитрий Серебряков, ТАСС

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Этот вопрос она также ранее обсудила с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Отец Варвары Карауловой напомнил, что она находится в местах лишения свободы больше двух лет. «Срок огромный, в жизни молодой активной девочки, потеря более 2-х лет жизни — это трагедия. Мы не теряем надежды на справедливость и надеемся, что это все останется позади», — цитирует Павла Караулова телеканал «Дождь». По его словам, девушка в колонии снова поступила в университет и изучает юриспруденцию, а также регулярно общается с родственниками.

Павел Караулов также отметил, что Варвара «настроена очень оптимистично», и рассказал о поддержке Татьяны Москальковой. Последняя встретилась с осужденной 20 января, сообщало RT. «У нее нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу», — рассказала Москалькова о Карауловой на своей странице в Instagram.

Напомним, Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года, а еще через год приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.