{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
16:33  22 января 2018 0

Cтудентка МГУ, пытавшаяся сбежать в ИГИЛ, просит Путина о помиловании

Варвара Караулова находится в местах лишения свободы уже больше двух летФото: Дмитрий Серебряков, ТАСС

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Этот вопрос она также ранее обсудила с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Отец Варвары Карауловой напомнил, что она находится в местах лишения свободы больше двух лет. «Срок огромный, в жизни молодой активной девочки, потеря более 2-х лет жизни — это трагедия. Мы не теряем надежды на справедливость и надеемся, что это все останется позади», — цитирует Павла Караулова телеканал «Дождь». По его словам, девушка в колонии снова поступила в университет и изучает юриспруденцию, а также регулярно общается с родственниками.

Павел Караулов также отметил, что Варвара «настроена очень оптимистично», и рассказал о поддержке Татьяны Москальковой. Последняя встретилась с осужденной 20 января, сообщало RT. «У нее нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу», — рассказала Москалькова о Карауловой на своей странице в Instagram.

Напомним, Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года, а еще через год приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров