В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну из-за «русской мафии»

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 21:59
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Кубок Гагарина. Арена «Металлург». Магнитогорск, лепс григорий
Несмотря на призывы консерваторов, Лепс уже дал концерт в ЛитвеФото: Илья Московец © URA.RU

Литовская консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» потребовала у правительства страны запретить российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию государства. Члены партии посчитали, что музыкант причастен к преступным группировкам, а его песни любит «русская мафия».

«Лепса называют одним из любимых исполнителей русской мафии. Подчеркиваю, это не исключение, в России много таких исполнителей», — пояснил изданию Sputnik позицию своей партии один из авторов инициативы Аудронюс Ажубалис.

Впрочем, несмотря на призывы консерваторов, Григорий Лепс уже провел концерт в Литве, уточняет телеканал «Царьград». Директор музыканта Владимир Урюпин пояснил, что ни он, ни его подопечный не сталкивались с проблемами со въездом и об инициативе ничего не слышали. «Мы сейчас как раз в Литве. Никаких проблем, все в порядке», — рассказал Урюпин журналистам.

Ранее Григорий Лепс попал в список самых дорогих российских музыкантов, напоминает телеканал 360. За один вечер на праздничном мероприятии он зарабатывает около 100 тысяч евро или 7,3 млн рублей.

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