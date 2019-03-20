В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну из-за «русской мафии»

Литовская консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» потребовала у правительства страны запретить российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию государства. Члены партии посчитали, что музыкант причастен к преступным группировкам, а его песни любит «русская мафия».
«Лепса называют одним из любимых исполнителей русской мафии. Подчеркиваю, это не исключение, в России много таких исполнителей», — пояснил изданию Sputnik позицию своей партии один из авторов инициативы Аудронюс Ажубалис.
Впрочем, несмотря на призывы консерваторов, Григорий Лепс уже провел концерт в Литве, уточняет телеканал «Царьград». Директор музыканта Владимир Урюпин пояснил, что ни он, ни его подопечный не сталкивались с проблемами со въездом и об инициативе ничего не слышали. «Мы сейчас как раз в Литве. Никаких проблем, все в порядке», — рассказал Урюпин журналистам.
Ранее Григорий Лепс попал в список самых дорогих российских музыкантов, напоминает телеканал 360. За один вечер на праздничном мероприятии он зарабатывает около 100 тысяч евро или 7,3 млн рублей.