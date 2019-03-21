В Прикамье мигрант зарабатывал на жизнь и вербовал террористов

Мигранта задержали за вербовку потенциальных боевиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выходец из Таджикистана Айемедина Мухторова, работающий в Пермском крае, пойдет под суд за желание поработать террористом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Склонение к участию в террористической деятельности».

«В конце февраля ФСБ задержала в Перми выходца из Таджикистана Айемедина Мухторова. По версии следствия, он склонял своих земляков к вступлению в ряды террористической организации и выезду в Сирию», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По версии следствия, Мухторов предлагал своим соотечественникам вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и оправдывал деятельность террористов. Формально Мухторов приехал в Пермь на заработки. По данным ФСБ, трудясь разнорабочим, Мухторов склонял уроженцев Таджикистана к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ

Ранее сообщалось, что на территории Нижневартовска и Нижневартовского района в Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы искали пособников задержанных боевиков. Ранее была объявлена антитеррористическая операция ФСБ, в рамках которой в ХМАО уже задержали шесть сторонников ИГИЛ.