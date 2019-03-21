Директор Таллинской телебашни Юрий Криисеманн попросил памятные значки с изображением снесенной почти год назад недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Скрин письма опубликовал на своей странице в Facebook житель Екатеринбурга Дмитрий Фатхиев-Долохов.
«Готов заказать пять значков с телебашней Екатеринбурга. Эта телебашня была третья, кроме Таллинской и Вильнюсской башен, по высоте. Мне очень важно сохранить память об уральской сестре этих телебашен», — сказано в скрине письма.
Недостроенную телевизионную башню снесли в Екатеринбурге 24 марта 2018 года, чтобы расчистить место под будущую ледовую арену. Перед этим защитники телебашни не раз пытались отстоять ее, а в последний день перед сносом предприняли отчаянный шаг — залезли на нее, чтобы воспрепятствовать взрыву. Телеканал «Дискавери» снял фильм о падении телебашни, а ее «огрызок» (который долго стоял на земле) попал на афишу британской рок-группы.
В Екатеринбурге откроется музей, в котором покажут экспонаты, связанные с екатеринбургской телебашней. Экспозиция расположится в кафе «Однерка» на улице Малышева, 39.