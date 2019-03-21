20 марта 2019

В Таллине ждут памятные значки со снесенной в Екатеринбурге телебашней. СКРИН

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 08:57
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Снос недостроенной телевизионной башни. Екатеринбург, долгострой, развалины, руины, город екатеринбург, недостроенная телебашня, снос телебашни
В Таллине хотят увековечить память по недостроенной телебашниФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Снос телебашни в Екатеринбурге

Директор Таллинской телебашни Юрий Криисеманн попросил памятные значки с изображением снесенной почти год назад недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Скрин письма опубликовал на своей странице в Facebook житель Екатеринбурга Дмитрий Фатхиев-Долохов.

«Готов заказать пять значков с телебашней Екатеринбурга. Эта телебашня была третья, кроме Таллинской и Вильнюсской башен, по высоте. Мне очень важно сохранить память об уральской сестре этих телебашен», — сказано в скрине письма.

Недостроенную телевизионную башню снесли в Екатеринбурге 24 марта 2018 года, чтобы расчистить место под будущую ледовую арену. Перед этим защитники телебашни не раз пытались отстоять ее, а в последний день перед сносом предприняли отчаянный шаг — залезли на нее, чтобы воспрепятствовать взрыву. Телеканал «Дискавери» снял фильм о падении телебашни, а ее «огрызок» (который долго стоял на земле) попал на афишу британской рок-группы.

В Екатеринбурге откроется музей, в котором покажут экспонаты, связанные с екатеринбургской телебашней. Экспозиция расположится в кафе «Однерка» на улице Малышева, 39.

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