Врио челябинского губернатора Алексей Текслер (на фото) принял Владимира Мякуша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер провел первую официальную рабочую встречу в Челябинске — со спикером Заксобрания области Владимиром Мякушем. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона, на ней он озвучил кадровые решения: все правительство остается работать в статусе и. о., а министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик отправлен в отставку по утрате доверия.

«Это была первая официальная рабочая встреча Текслера в статусе врио губернатора. Он сказал Мякушу, что рассчитывает на конструктивные партнерские отношения с ЗСО. Озвучил первые кадровые решения. Назвал два проекта, которые будут на особом счету. Это благоустройство и развитие городской инфраструктуры, чтобы успешно провести саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. И реализация „майского“ указа президента в части улучшения экологии в Челябинске и Магнитогорске. Необходимо окончательно решить вопрос с городской свалкой. Профильный комитет ЗСО представит предложения на этот счет», — рассказали в пресс-службе. Владимир Мякуш обещал работать в команде.

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский 19 марта в Москве подал в отставку, ее принял президент Владимир Путин и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. За день до этого ФАС обвинила Дубровского в сговоре с министерством дорожного строительства области и АО «Южуралмост» на 2,4 млрд рублей, а также направила материалы в МВД и Генпрокуратуру. Путин принял отставку Дубровского на следующий день, сразу после коллегии Генпрокуратуры. 20 марта полпред президента в УрФО Николай Цуканов прервал отпуск, чтобы прилететь в Челябинск и представить Алексея Текслера местной элите.