В США призвали не допустить «вмешательства России» в украинские выборы

В США призвали противодействовать «российскому вмешательству» в выборы президента Украины. Соответствующую резолюцию в конгресс внес демократ Джефф Меркли.
«США следует и дальше сотрудничать с союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, необходимых для сдерживания попыток России сорвать голосование», — приводит RT выдержку из документа. Согласно тексту, президент США должен представить конгрессу результаты оценки «охвата вмешательства России» в выборы на Украине в течение 90 дней после принятия резолюции. Также Меркли призвал сохранять отношения между Киевом и Вашингтоном, несмотря на то, кто станет следующим главой Украины.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Лидерами среди 39 кандидатов являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава страны Петр Порошенко.