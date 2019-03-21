В США призвали не допустить «вмешательства России» в украинские выборы

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 10:56
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Флаги США, флаг сша
В конгрессе США потребовали защитить Украину от «российского вмешательства»Фото: unsplash.com © URA.RU

В США призвали противодействовать «российскому вмешательству» в выборы президента Украины. Соответствующую резолюцию в конгресс внес демократ Джефф Меркли.

«США следует и дальше сотрудничать с союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, необходимых для сдерживания попыток России сорвать голосование», — приводит RT выдержку из документа. Согласно тексту, президент США должен представить конгрессу результаты оценки «охвата вмешательства России» в выборы на Украине в течение 90 дней после принятия резолюции. Также Меркли призвал сохранять отношения между Киевом и Вашингтоном, несмотря на то, кто станет следующим главой Украины.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Лидерами среди 39 кандидатов являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава страны Петр Порошенко.

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