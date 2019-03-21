Актриса рассказала, что хочет взять ребенка из детдома Фото: Марина Федункив, Instagram

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив довела до слез зрительниц программы «Судьба человека». Актриса рассказала о воспитанниках детского дома, в котором работала четыре года, и о том, почему отказалась от идеи материнства в прошлых браках.

Во время рассказа о работе ночным воспитателем в детском доме Федункив не выдержала и расплакалась. «Они настолько добрые. Если бы мне нечем было заняться, если бы я была дома, я бы обязательно взяла ребенка из детского дома», — сказала артистка в программе у Бориса Корчевникова на телеканале «Россия».

В комментариях к передаче десятки женщин признались, что тоже не смогли сдержать эмоций. «Только я плакала вместе с ней или ещё кто?.. Не ожидала такой выпуск», «Прекрасно. Слёзы — признак живой души», «Я тоже плакала… Хороший человек и шикарная актриса Марина, с большой душой», «Я рыдала», «У Вас уже 55 плачущих… включая меня…, а только 8 часов прошло», — отметили зрительницы Аvto Nina, Юлия, Lora Bulakh, Lina Mild, Maria S.

Также Федункив рассказала, что до сих пор не стала матерью из-за двух неудачных браков. Первый муж актрисы (с которым она прожила 12 лет) не мог зарабатывать деньги, а второй (брак длился 13 лет) был наркозависимым, передает портал «Дни.ру»