Глава Забайкальского края заплакал в прямом эфире после вопроса многодетной матери. СКРИН

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 12:25
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Врио главы Забайкалья не смог сдержать эмоций после вопроса  жительницы ЧитыФото: сайт губернатора Забайкальского края

Врио главы Забайкальского края Александр Осипов прослезился во время «Прямого разговора» с жителями региона. Поводом стало обращение многодетной матери, которая рассказала, что из-за отсутствия водоснабжения вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом.

«Осипов отметил, что подобных просьб и проблем к нему поступает много. Затем он замолчал и дрожащим голосом со слезами сказал: «Мы, к сожалению, не можем всем помочь», — передает газета «Вечорка».

Заставила прослезиться губернатора мать семи детей из Читы. В 2015 году ее сын перенес менингит и не смог восстановиться. Женщина рассказала, что семья живет в аварийном доме.

Единственное изображение момента, которое «URA.RU» удалось найти к моменту публикации новости.
Фото: газета «Вечорка»

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