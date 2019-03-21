Врио главы Забайкальского края Александр Осипов прослезился во время «Прямого разговора» с жителями региона. Поводом стало обращение многодетной матери, которая рассказала, что из-за отсутствия водоснабжения вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом.
«Осипов отметил, что подобных просьб и проблем к нему поступает много. Затем он замолчал и дрожащим голосом со слезами сказал: «Мы, к сожалению, не можем всем помочь», — передает газета «Вечорка».
Заставила прослезиться губернатора мать семи детей из Читы. В 2015 году ее сын перенес менингит и не смог восстановиться. Женщина рассказала, что семья живет в аварийном доме.