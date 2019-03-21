Источник: свердловский депутат Чечунова при ДТП сильно повредила лицо

Лидер фракции «Единой России» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова повредила лицо при недавнем ДТП. Об этом «URA.RU» рассказал знакомый с ситуацией источник в региональных органах власти.
«У Елены Валерьевны сломан нос. Но пока врачи не говорят, что там потребуется — просто время или более серьезное вмешательство», — объяснил собеседник агентства. Более подробную информацию в окружении Чечуновой и в пресс-службе регионального отделения «Единой России» пока выяснить не удается.
На вопрос о своем самочувствии и сроках возвращения к работе Чечунова ответила кратко «URA.RU»: «Нужно еще немного времени».
В тяжелую аварию депутат попала 14 марта, когда ехала через Камышлов в Тюмень, на межрегиональный координационный совет партии. Ее служебный автомобиль столкнулся с прицепом, выкатившимся на встречную полосу. Чечунова и ее водитель были госпитализированы. У депутата диагностирована черепно-мозговая травма.