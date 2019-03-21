20 марта 2019

Источник: свердловский депутат Чечунова при ДТП сильно повредила лицо

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 12:50
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, чечунова елена
Подробностей о состоянии Чечуновой пока никто не сообщаетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер фракции «Единой России» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова повредила лицо при недавнем ДТП. Об этом «URA.RU» рассказал знакомый с ситуацией источник в региональных органах власти.

«У Елены Валерьевны сломан нос. Но пока врачи не говорят, что там потребуется — просто время или более серьезное вмешательство», — объяснил собеседник агентства. Более подробную информацию в окружении Чечуновой и в пресс-службе регионального отделения «Единой России» пока выяснить не удается.

На вопрос о своем самочувствии и сроках возвращения к работе Чечунова ответила кратко «URA.RU»: «Нужно еще немного времени».

В тяжелую аварию депутат попала 14 марта, когда ехала через Камышлов в Тюмень, на межрегиональный координационный совет партии. Ее служебный автомобиль столкнулся с прицепом, выкатившимся на встречную полосу. Чечунова и ее водитель были госпитализированы. У депутата диагностирована черепно-мозговая травма.

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