В свердловском правительстве отреагировали на ДТП с участием депутата Елены Чечуновой

Чечунова попала в ДТП по пути на партийное мероприятие Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коллеги депутата Заксобрания Свердловской области, лидера фракции «Единая Россия» Елены Чечуновой, уже знают о том, что она попала в ДТП. Они готовы оказать ей необходимую помощь.

«О ситуации мы знаем, с Еленой Валерьевной мы на связи, она разговаривает нормально. Всю посильную помощь мы, безусловно, окажем, если что-то потребуется. В ситуации тоже будем разбираться», — рассказал «URA.RU» вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Чечунова попала в аварию по пути на межрегиональный координационный совет партии в Тюмени. Служебный автомобиль политика столкнулся с грузовиком. Пострадали сама Чечунова и ее водитель. Врачи уверяют, что их жизням ничего не угрожает. У депутата диагностирована черепно-мозговая травма. В УГИБДД по Свердловской области пообещали рассказать подробности об обстоятельствах ДТП позже.