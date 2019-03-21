Экс-премьер Свердловской области Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области

С Паслером встретился президент Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с экс-премьером Свердловской области Денисом Паслером, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Информация о встрече Путина с Паслером опубликована на официальном сайте Кремля. Там же размещен указ о назначении Паслера врио главы Оренбуржья до выборов нового губернатора.

Денис Паслер в 2012—2016 годы возглавлял правительство Свердловской области. До этого он успел побывать депутатом палаты представителей законодательного собрания (2008) и депутатом областного парламента по Серовскому одномандатному округу (2011). С апреля 2017-го Паслер занимает должность председателя правления ПАО «Т Плюс».

Фото: официальный сайт Кремля

Ранее губернатор Оренбургской области Юрий Берг, который занимал эту должность с 2010 года, обратился к Путину с прошением об отставке. Он отметил, что намерен отстаивать интересы региона и в дальнейшем — на любой должности, на которой ему придется работать.