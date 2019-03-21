За три дня в России сменилось пять глав регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отставки глав регионов подошли к концу, заявил «URA.RU» составитель ежемесячных рейтингов губернаторов, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По его словам, глава Оренбургской области Юрий Берг и руководитель Мурманской области Марина Ковтун стали последними губернаторами, покинувшими свой пост. «В этом цикле отставок — это все. Но до губернаторских выборов стоит ожидать политических сигналов, не обязательно негативных, по отношению к губернаторам, у которых в сентябре кончается срок полномочий: Владимиру Владимирову, Андрею Бочарову, Олегу Кувшинникову (возглавляют Ставропольский край, Волгоградскую и Вологодскую области соответственно — прим. ред.)», — говорит Виноградов.

Когда стоит ожидать следующий цикл отставок, политолог не уточнил. В 2018 году последние отставки накануне губернаторских выборов прошли в мае.

Фонд «Петербургская политика» составляет регулярные рейтинги губернаторов. Так, в февральском рейтинге говорилось, что наибольшие шансы на отставку имеют главы Ставропольского края, Волгоградской и Вологодской областей, а также губернаторы Алтая, Калмыкии, Оренбургской, Мурманской и Челябинской областей. Последние пять глав регионов сложили свои полномочия 19—21 марта.