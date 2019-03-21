Надежды свидетелей Иеговы на поддержку в европейском суде по инциденту в Сургуте не оправдались

У арестованного Сергея Логинова следов побоев не нашли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО сектанты обвинили следователей в пытках

Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении жалобы члена запрещенной в России секты «Свидетелей Иеговы» Сергея Логинова, который обвинял силовиков в применении к нему пыток. Об этом «URA.RU» сообщили в Министерстве юстиции РФ.

«Минюстом России и ФСИН России в ускоренном порядке было организовано и проведено медицинское обследование заявителя с участием независимых от органов следствия и уголовно-исполнительной системы медицинских специалистов, по результатам которого установлено, что утверждения Логинова о применении к нему пыток являются неподтвержденными», — говорится в сообщении министерства. Само предписание в адрес российского правительства европейский суд по правам человека отправил в конце февраля и обязал Москву предоставить все документы в срок до 20 марта. По итогам их рассмотрения ЕСПЧ не усмотрел причин для удовлетворения ходатайства заявителя.

Между тем следственным комитетом Югры еще продолжается проверка по сообщениям в СМИ о якобы имевших место пытках в отношении задержанных в Сургуте «иеговистов». Агентству это подтвердили в пресс-службе силового ведомства. Как ранее сообщало «URA.RU», в середине февраля правоохранительными органами была проведена масштабная операция по задержанию адептов секты. Фигурантами уголовного дела стало больше 20 человек. Иеговисты спустя время начали утверждать, что к ним в ходе задержания и допросов применялись пытки. Силовики, в свою очередь, рассказывали о давлении, которое оказывается на участников следственных действий.