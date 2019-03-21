Рабочий день высших чиновников правительства Челябинской области с 21 марта и до особого распоряжения будет длиться до 21:00. При этом отменены отпуска и командировки. Такое указание подчиненным отдал врио губернатора Алексей Текслер, сообщил источник «URA.RU».
«Распоряжение касается вице-губернаторов, министров и начальников главных управлений. Соответственно, попросят задержаться на работе и тех сотрудников, которые могут понадобиться начальству для экстренных поручений. Также отменены не только запланированные отпуска, но даже командировки и рабочие поездки», — рассказал собеседник.
По информации агентства, все руководители высокого ранга, у которых новый глава региона на прошедшем вчера заседании правительства потребовал отчеты и перспективные планы, уже сдали запрошенные документы.
Сейчас Алексей Текслер начинает серию встреч с подчиненными, первыми вызванными на ковер станут вице-губернаторы. Одновременно Алексей Текслер разбирается со штатом помощников губернатора, доставшимся ему от предшественника.
Прежний губернатор Борис Дубровский 19 марта досрочно ушел в отставку, а президент Владимир Путин назначил и. о. главой региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. На следующий день Текслера представил полпред Николай Цуканов. Первым кадровым решением врио стало увольнение замешанного в картельном сговоре экс-губернатора Дубровского министра дорожного строительства Дмитрия Микулика. Остальные члены правительства продолжили работать в статусе и. о. — единственным изменением стало временное лишение заместителей министров права подписи.