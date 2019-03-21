Паслер стал одним из самых молодых глав регионов — ему 40 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Оренбургской области обновится состав администрации после назначения главой региона Дениса Паслера. Между молодым управленцем и старой командой экс-губернатора Евгения Берга станет сильно заметен «ментальный разрыв», сказал в беседе с «URA.RU» политтехнолог Марат Баширов.

По словам собеседника, у Паслера особый стиль управления, который стал одним из ключевых критериев для его назначения. «Это жесткий стиль, направленный на эффективность. Он четко ставит задачи и контролирует их исполнение. Для него также важно то, чтобы это происходило с использованием минимальных ресурсов и с обратной связью от населения», — уточнил Баширов. Эксперт также напомнил, что Паслер долгое время работал на руководящих должностях в бизнесе (до 21 марта он занимал должность председателя правления крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс»).

Однако, по мнению политтехнолога, Паслер всегда больше тяготел к государственному управлению — он также является выпускником Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. Опыт политической деятельности — в качестве депутата в Законодательном собрании Свердловской области — Баширов назвал «хорошей школой» для нового губернатора. «Он абсолютно адекватен тем требованиям, которые к нему предъявляются, с учетом его молодости и стремительного карьерного роста», — подчеркнул собеседник.

Политолог Алексей Мартынов акцентировал внимание на внушительном управленческом опыте Паслера. «Это молодой и при этом компетентный человек. Он имеет опыт управления как на федеральном, так и на региональном уровнях», — заметил он. Денис Паслер в течение четырех лет возглавлял правительство Свердловской области.

Немаловажно, что новый руководитель родился и вырос на Урале, хорошо знает эту территорию, отмечает Баширов. «Я думаю, он будет полезен Оренбургской области. Это важный регион страны: он граничит с Казахстаном и является одним из базовых для компании „Газпром“. Поработать в такой интересной области и непосредственно с Паслером захотят многие эффективные управленцы», — заключил собеседник.