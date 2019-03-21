Денис Паслер совершил неожиданный кадровый прыжок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение свердловского экс-премьера Дениса Паслера врио губернатора Оренбургской области способно вызвать самую массовую миграцию свердловских VIP за последние годы. По данным информированного источника в окружении Паслера, первый кадровый трансфер может последовать на следующей неделе, когда Паслер займет свой кабинет и познакомится с представителями местной элиты.

«URA.RU» пофамильно вспомнило, кто в последние годы входил в его команду и уточнило, кто из его соратников могут первыми получить предложения о трудоустройстве. Учитывая, что Паслер в разные годы занимал руководил большими предприятиями по поставке газа, был депутатом и председателем правительства, таких соратников оказалось много.

Пиарщики и консультанты ждут предложений от Паслера

Елена Воронова проработала с Денисом Паслером много лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одними из первых могут появиться в Оренбурге специалисты, создававшие в течение многих лет политический имидж Дениса Паслера. Наиболее тесно сотрудничала с ним пиарщица Елена Воронова. Она работала с Паслером с начала 2010-х годов — сначала в ЗАО «Газэкс» (Паслер — гендиректор), затем в Заксобрании (работал депутатом) и правительстве области (Паслер — премьер). После отставки Дениса Паслера с поста премьера в начале 2017 года Воронова устроилась советником спикера свердловского парламента Людмилы Бабушкиной и занимает эту должность по сей день. «Будет предложение — буду рассматривать», — лаконично пояснила Елена Воронова корреспонденту «URA.RU».

К ближайшему окружению Дениса Паслера также относят политтехнолога Екатерину Куземку. Они познакомились и тесно сотрудничали на прошедших в 2016 выборах в Заксобрание, когда Куземка занимала пост первого замруководителя свердловского исполкома «Единой России», а Паслер курировал партийную кампанию. Отчасти благодаря Куземке все выдвинутые по согласованию с Паслером кандидаты получили мандаты. «Ей как минимум будет поручено проведение кампании Паслера на губернаторских выборах, поле чего она может рассчитывать на более интересные предложения», — говорит информированный источник.

Самые верные Паслеру депутаты

Владимир Ильиных рос вместе с Денисом Паслером Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ближайшим к Денису Паслеру из действующих депутатов свердловского Заксобрания считается Владимир Ильиных. Они оба родились в Североуральске, знакомы с детства, вместе росли, их карьеры тесно переплетены. С 2014 по 2016 год Ильиных занимал пост руководителя главы Североуральска, в данный период он считался неофициальным полпредом экс-премьера в мэрском корпусе, обеспечивая его взаимодействие с главами муниципалитетов. Ильиных не потерял связь с Паслером и после избрания в областной парламент. Сегодня он не входит в число наиболее активных депутатов и, по мнению коллег, в случае поступления интересного кадрового предложения из Оренбургской области, сможет сдать мандат.

Свердловского экс-премьера также считают близким другом депутата Заксобрания Владимира Анисимова. В 1996—2012 годах последний был мэром Серова и взаимодействовал с Паслером в рамках проектов ЗАО «ГАЗЭКС». В последующие годы Анисимов использовал свою популярность среди населения для популяризации политических и административных решений Паслера. Опрошенные «URA.RU» свердловские политики считают, что Владимир Анисимов откажется даже от самого высокого поста в другом регионе из-за своего возраста. В январе парламентарию исполнилось 68 лет.

Виктор Бабенко сблизился с Паслером в 2016 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее окружение Паслера также входит депутат Заксобрания Дмитрий Жуков, избранный в этом месяце на пост руководителя исполкома свердловского регионального отделения «Единой России». Они познакомились в 2016 году в ходе кампании по выборам депутатов Заксобрания области. Будучи в то время помощником главы Северного управленческого округа Дмитрий Жуков отвечал за проведение кампании на его территории. Жуков признался корреспонденту «URA.RU», что назначение Паслера и. о. губернатора соседнего региона стало неожиданностью и что о смене работы он пока не задумывается.

Собеседники «URA.RU» также советуют не забывать про дружбу Дениса Паслера с полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании Виктором Бабенко, с которым они наладили взаимоотношения еще во время работы в областном парламенте. Вполне логично, что Паслер может предложить Бабенко новый фронт работ в Оренбуржье.

Экс-министры и люди Тунгусова

Больше всего соратников у Дениса Паслера было в правительстве региона. После многочисленных реформ и рокировок состав этого органа за последние годы существенно изменился. Но со всеми бывшими министрами Паслер продолжает общаться и может пригласить их в новую команду. «Каждого из них Паслер знает в деле, знаком со всеми их сильными сторонами», — отмечает собеседник агентства.

Михаил Копытов будет развивать 60% экономики Оренбуржья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее вероятным собеседники «URA.RU» считают продолжение сотрудничества Дениса Паслера c экс-министром АПК Свердловской области, главой Союза животноводов Урала Михаилом Копытовым. До 60% доходов Оренбуржья обеспечивают предприятия сельского хозяйства, поэтому опыт Копытова максимально пригодится для развития экономики региона.

Не исключено, что предложение о трудоустройстве поступит и бывшему министру экономики Дмитрию Ноженко, к работе которого у Паслера во времена его премьерства не возникало никаких претензий. Сегодня Ноженко возглавляет администрацию Ленинского района Екатеринбурга и находится в крайне уязвимом положении. Во-первых, его связывают с окружением бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова, который много лет находился в политическом противостоянии с действующим главой области Евгением Куйвашевым. Во-вторых, к Ноженко накопилось много вопросов по поводу низкого качества уборки снега в центре Екатеринбурге этой зимой.

Владимира Гришанова также ждут в Оренбургской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хорошо знаком Денис Паслер с бывшим первым заместителем главы администрации Екатеринбурга Алексеем Кожемяко. «Паслер считает Кожемяко профессиональным управленцем и хозяйственником. Как и в случае с Ноженко, Паслера не особенно заботят разговоры о его близости к Тунгусову. Ему не интересно, кто к какому лагерю принадлежит, ему интересен профессионализм человека», — говорит собеседник агентства.

Из числа действующих чиновников предложение о трудоустройстве с большой долей вероятности может получить председатель Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов. Он умеет находить общий язык со структурами Виктора Вексельберга. Об этом, в частности, говорят установленные РЕК выгодные для «КЭС.Холдинга» тарифы.

Газово-энергетическое лобби

По всей видимости, не обойдет своим вниманием Денис Паслер и бывших и действующих коллег из предприятий топливно-энергетического комплекса. Близко знающие его источники уверены, что он сделает ставку при формировании новой команды на экс-заместителя генерального директора «МРСК Урала», бывшего управляющего директора «ЕЭСК» Олега Мошинского.

В пул Дениса Паслера также с большой долей вероятности попадет экс-директор ГУПСО «Газовые сети» Алексей Шубинский. Он справился со сложными задачами по газификации региона. Предложение о трудоустройстве также может получить действующий гендиректор «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков, считающийся доверенным лицом и протеже экс-премьера.

Семья в Оренбург поедет. Но не вся

Супруга Паслера поедет за ним Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единственным, чьей переезд в Оренбург у собеседников не вызывает ни малейших сомнений, стала супруга и. о. губернатора, будущая «первая леди» Оренбургской области Елена Герц. «Мои планы в любом случае будут совпадать с планами моего мужа. Это вполне логично. Никаких обстоятельств, которые могли бы повлиять на мой отказ от переезда у меня нет. Как только он поедет в регион — я последую за ним», — пояснила корреспонденту «URA.RU» Герц, бизневумен в сфере красоты.

Возможно, но далеко не гарантировано, по мнению собеседников агентства, трудоустройство в Оренбурге брата Дениса Паслера — Владимира Паслера, занимающего сегодня пост заместителя главы администрации Североуральска. «У Дениса Паслера есть одна особенность — он никогда не помогает и не раздает должности ближайшим родственникам. Он может помочь предприятию, муниципалитету, где работают его братья и близкие, но не им лично. Это не в его привычках. Денис Паслер понимает, что кумовство его скомпрометирует и постарается его не допустить». — уверен собеседник агентства из окружения экс-премьера.

А сколько элит уже уехало!

Стоит отметить, что ожидающаяся волна миграции свердловских VIP — третья по счету за последнее время. Первым вывез свою команду со Среднего Урала губернатор Омской области Александр Бурков. Переехавший уралец трудоустроил в сибирском регионе на значимые посты депутата свердловского Заксобрания Андрея Жуковского, экс-депутатов думы Екатеринбурга Антона Швалева и Илью Лобова, экс-депутата думы Среднеуральска Виталия Сухова, некоторых других чиновников партфункционеров.

В 2018 году часть бывших соратников увез из Свердловской области Сергей Носов, занявший пост губернатора Магаданской области. В частности, бывший председатель Ленинского районного суда города Нижнего Тагила Александр Соловьев стал руководителем магаданского департамента государственно-правового развития, а экс-депутат Нижнетагильской гордумы и бывший главврач ГБУЗСО «Областная станция переливания крови» Сергей Чеканов — министром здравоохранения и демографической политики Магаданской области.