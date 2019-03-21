Жильцы взорванного дома в Магнитогорске ждут встречи с новым челябинским губернатором

Алексея Текслера очень ждут жители Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Жильцы дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва газа, ждут, что врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время визита в город встретится с ними. Приезд нового руководителя региона они обсуждают на страницах во «ВКонтакте», передает корреспондент «URA.RU».

О том, что именно с Магнитогорска начнет поездки по области, Алексей Текслер заявил на первой встрече с челябинской прессой. Перед этим полпред президента в УрФО Николай Цуканов, представляющий Текслера местной элите, напомнил, что в числе прочих задач — расселение тех жильцов, что отказываются жить в пострадавшем доме.

«На месте Текслера я просто не мог бы игнорировать состояние дел и настроений в пострадавшем доме. И встреча с жильцами для меня как для нового руководителя явилась бы само собой разумеющимся действием. Ну, как так, приехать в Магнитогорск и не встретиться с участниками самой большой проблемы?», — пишет на странице «Мы не хотим расселяться» во «ВКонтакте» житель дома Роман Поздняков. Дата визита в Магнитогорск врио губернатора пока не назначена.

Взрыв газа в 12-подъездной многоэтажке в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря. Рухнул седьмой подъезд, погибли 39 человек. Был признан аварийным и разобран восьмой подъезд. Президент РФ Владимир Путин поручил южноуральским властям обеспечить жильем всех, кто выжил и потерял квартиры, а также расселить всех жильцов, желающих переехать из уцелевших подъездов. По предварительным данным, все оставшиеся секции признаны безопасными, но жителям временно отселенных подъездов разрешат вернуться в квартиры, когда будет готова окончательная экспертиза.

Прежде чем поехать в Магнитогорск, Алексей Текслер совершит осмотр Челябинска. 22 марта он побывает на нескольких социальных объектах на Северо-Западе.