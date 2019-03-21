«Газпром» до конца года защитился от «Нафтогаза»

Процесс в Великобритании приостановлен минимум до конца года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Великобритании был приостановлен судебный процесс по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтегазом». Возобновлять его будут только после решения шведского суда по апелляции «Газпрома».

«Дело по иску „Нафтогаза“ о взыскании 2,6 млрд с „Газпрома“ приостановлено Высоким судом Англии и Уэльса», — сообщает RT. Украинская компания «Нафтогаз» также имела в планах взыскать с «Газпрома» акции «Северного потока» и «Северного потока-2», находящихся в юрисдикции Великобритании. Процесс приостановлен до того, как Стокгольмский арбитраж выдаст решение по апелляции «Газпрома», то есть как минимум до конца года.

28 февраля 2018 года суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов по транзитному контракту. После двух разбирательств в Стокгольме, «Газпром» обязали заплатить 2,56 млрд долларов. Позже «Газпром» подал иск о расторжении существующих контрактов в Стокгольмский арбитраж.

В начале 2019 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что компания может пересмотреть тариф на транзит газа через Украину почти на 12 миллиардов долларов, если будет заключен новый долгосрочный контракт, напоминает «Национальная служба новостей».