Киркоров попросил посмертно присвоить Началовой почетное звание

Король российской эстрады считает, что Началова честно заслужила звание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Друзья и коллеги Юлии Началовой, похороны которой прошли в Москве 21 марта, намерены добиваться присвоения певице звания Заслуженной артистки России. Об этом заявили музыкальный продюсер Андрей Разин и певец Филипп Киркоров.

«Я не знаю, какие документы подают на звание, думаю сильные мира сами должны решить, — приводит „Московский комсомолец“ слова Киркорова. — Юля звание заслужила честно». Певец добавил, что сейчас идет сбор средств для семьи Началовой, так как «артисты должны поддерживать друг друга».

С Киркоровым согласился Разин. «В ближайшее время мы планируем выйти на депутатов, министров с просьбой присвоить Юле звание Заслуженной артистки», — заявил продюсер.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. У находившейся на лечении певицы началось заражение крови. Ранее «URA.RU» рассказывало, что среди тех, кто приехал на Троекуровское кладбище проститься с Началовой были Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Катя Лель, Влад Топалов, Тимур Родригез, продюсер Андрей Разин, телеведущий Вячеслав Манучаров и другие звезды российской эстрады.