В МВД сократили список опасных пород собак

В обновленном перечне шарпей уже не фигурирует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авторы решили серьезно сократить список потенциально опасных пород собак, вызвавший общественный резонанс. По информации представителей МВД РФ, в настоящее время в перечне осталось всего 13 пород.

«Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных», — заявил в ходе круглого стола в Государственной думе РФ представитель МВД Алексей Беззубов. По его словам, изменения были сделаны после поступивших предложений со стороны органов исполнительной власти и Российской кинологической федерации.

На данный момент в перечне остались такие породы, как акбаш, амбульдог, американских бандог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог (отто), булли кутта, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособы, питбульмастифы, гуль доги и «северокавказские собаки», передает агентство RNS. Беззубов не исключил, что документ будет корректироваться и далее — до окончания общественных слушаний.

Ранее сообщалось, что МВД составило список «собак-убийц», в который вошли 69 потенциально опасных пород, а также гибриды и метисы. Речь в документе идет о собаках «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породах, используемых для травли».