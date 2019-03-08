Полицейский список опасных псов раскритиковали юристы и кинологи

У «бойцовских» пород собак страшны только морды, уверены кинологи Фото: Flickr

Российское МВД подготовило проект постановления «Об утверждении Перечня потенциально опасных собак». Если постановление примут, то с этими собаками нельзя будет гулять без поводков и намордников даже на специально отведенных площадках.

В перечень вошли не только немецкие, кавказские, среднеазиатские овчарки, доги всех разновидностей, а также «бойцовские» породы, их гибриды и метисы. Каким-то образом в списке оказался даже шарпей, что вызвало недоумение у их владельцев.

Мы попытались выяснить, насколько обоснованно деление псов на опасных и неопасных и что ждет владельцев, которые не согласятся с таким подходом.

«Собака, напавшая на человека, практически приравнивается к оружию, — считает адвокат Олег Аниканов. — Исходя из того, что животное потенциально может причинить вред другим людям, владелец сам должен обеспечивать безопасность окружающих». По мнению юриста, определенная логика в подобных документах есть, но составлять списки — «полный бред».

Есть супердобрые овчарки, которые могут и любят играть с детьми, а есть чау-чау, который может наброситься, поясняет Аниканов. «Каждый владелец лучше знает свою собаку, поэтому должен принимать меры по обеспечению безопасности окружающих», — рассказывает собеседник корреспонденту «URA.RU».

Что касается ответственности, то исходить надо из степени вреда, причиненного собакой, считает юрист. «Наказание за выгул без намордника не должно быть строгим, достаточно административного штрафа, дабы владелец понимал, что он нарушает правила», — отмечает Аниканов.

Между тем сейчас привлечь владельца за выгул собаки без поводка и намордника в непредназначенном месте могут по статье 10.6 КоАП РФ. Штраф на физлиц от 500 до 1000 рублей.

Собственно, вопрос наказания волнует владельцев особенно остро. Наша собеседница, екатеринбурженка Анастасия, владелица американского стаффордширского терьера, предпочитает выгуливать питомца на коротком поводке, но без намордника. По ее словам, собака совершенно неагрессивна.

В отличие от бойцовских собак, служебных специально натаскивают на человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Все индивидуально, — рассказывает владелица. — Если собаку воспитывать правильно, в контакте с людьми, не натаскивать ее на людей и других собак, то она и не станет агрессивной». По словам женщины, периодически на ее пса обращают внимание прохожие. Иногда они требуют надеть на собаку намордник, но «на это надо реагировать спокойно».

Собаковладелица убеждена: если какой-то человек начинает вести себя агрессивно, то он сам подвергает себя опасности и животное в этом не виновато. «Если вы боитесь собаку, то зачем конфликтовать с ее хозяином?» — недоумевает девушка.

А вот профессиональная кинологиня к животным более строга. Как, впрочем, и к их хозяевам. «На поводке должны быть все собаки, от мелочи, типа той-терьера, до крупной», — говорит специалистка кинологического центра дрессировки и спортивно-прикладного собаководства «Ноев Ковчег» Любовь Чайкова-Довгань. «Никто не обязан знать, что ваша собака не кусается, что она добрая. Это не его проблемы, а собака — источник повышенной опасности», — добавляет она.

При этом нет таких пород, которые были бы непредсказуемыми, уверена специалистка. «Метисы действительно опасны, — объясняет она. — Особенно метисы пород, выведенных для боев». У таких животных, по ее словам, сила и агрессивность «бойцовских» собак, но «бойцовские» не нападают на человека, а метисы могут, как и «выбракованные» особи. Правда, последних обычно уничтожают, рассказывает Чайкова-Довгань.

«Мы работали практически со всеми распространенными породами, даже с алабаями (среднеазиатская овчарка — ред.), — говорит сотрудница «Ноева ковчега». — Могу сказать точно: породистые собаки предсказуемы, тем более те, которых называют «бойцовскими». «У них только морды страшные», — уверена собеседница.

Разумеется, никто не хочет, чтобы его напугала или, тем более, покусала собака, подчеркивает Чайкова-Довгань. «Поэтому мы, прежде всего, объясняем владельцам собак правила обращения с ними», — подводит итог кинологиня.

Мы обратились в МВД РФ с просьбой разъяснить причины появления упомянутого выше документа. Там не смогли оперативно ответить на вопросы корреспондента, попросив отправить официальный запрос.