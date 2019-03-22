Российским министрам вместо премий рекомендовали публично хвалить подчиненных

Нематериальная мотивация улучшит работу госпаппарата, считают эксперты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российским министрам и губернаторам рекомендовано поощрять своих подчиненных нематериальным способом. Методику мотивации чиновников сейчас разрабатывает Минтруд РФ. Нематериальным поощрением может стать публичная похвала, бесплатное обучение или размещение на «доске почета» в министерстве.

«Нематериальная мотивация может компенсировать денежные премии», — передают «Известия» слова члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова. Предполагается, что нематериальная мотивация должна улучшить работу госаппарата и сделать госслужбу более желанной работой.

Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников будут проиндексированы на 4,3%, напоминает RT. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Индексация зарплат будет распространяться на сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также служащих федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.