Шахрина публично ответил на критику коллеги о участии в молебне за храм Екатерины

Владимир Шахрин напомнил, что нынешняя стройка — компромисс Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

Музыкант Наум Блик, один из главных активистов движения против строительства храма Святой Екатерины в свердловской столице, потребовал от лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина объяснить участие в молебне у Театра драмы. Шахрин дал ответ в СМИ, заявив, что удивлен открытому, а не личному письму, и объяснил свою позицию.

Блика в письме Шахрину выразил недоумение от того, что авторитетный горожанин принял участие в сомнительной акции. Претензии к молебну у рэпера следующие: подвоз людей, использование организаторами админресурса для увеличения числа участников, приезд федеральных артистов.

«Знали ли вы, что туда подвозили людей на автобусах из других городов? Вы действительно думаете, что участие там Безрукова, Галустяна, „двойника Путина“ и иже с ними является уместным? Молебен пиарили так, будто это концерт „Ленинграда“. Сгоняли на него административный ресурс, есть информация, что студентам горного университета обещали закрыть прогулы за участие, и так далее, и тому подобное. Неужели вы этого не знали и не понимали?» — пишет Блик на своей странице в Facebook.

Массовая акция не успокоила противников строительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шахрин дал ответ музыканту на портале Е1.ru. Артист выразил сомнение в том, что сквер «так любим горожанами». Он подчеркнул, что официально это место не имеет статуса сквера, и напомнил, что строительство возле театра — компромиссное решение, ведь первое место было предложено на площади Труда (когда музыкант вместе с горожанами выступал за сохранение данной территории в нынешнем виде), а второе — «оригинальный проект» в акватории городского пруда. «Поиски места были продолжены, и архитекторы и проектировщики предложили расположить храм на том месте, из-за которого сегодня и поднялся сыр-бор. Эта сторона пруда представляет из себя абсолютно эклектичную архитектурную мозаику — от старинных особняков до современных небоскребов, и храм, по мнению архитекторов, вполне туда впишется», — ответил Блику лидер «Чайфа».

Ранее сообщалось, что 17 марта в Екатеринбурге прошел молебен на месте будущего строительства храма. В нем приняли участие около восьми тысяч человек. Акцию посетили артисты Михаил Галустян, Михаил Пореченков, Сергей Безруков и Алексей Чадов. На молебен пришел и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Противники застройки также проводили митинги. Последняя на сегодняшний день акция «Мы за сквер» прошла в Ельцин Центре — там выступил ряд музыкальных групп во главе с Наумом Бликом.