Концерт проходит на площадке CENTER Club Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

В екатеринбургском Ельцин Центре начался концерт «Скверу быть», инициированный противниками строительства храма Святой Екатерины в районе Октябрьской площади — активистами организации «Парки и скверы Екатеринбурга». Мероприятие проходит в CENTER Club.

На концерт собралась довольно разнообразная публика — в основном молодежь, но есть и пожилые люди, передает корреспондент «URA.RU». На мероприятии планируются выступления групп «Курара», EK-PLAYAZ, Наума Блика и других музыкантов.

Уже на входе в клуб организаторы начали собирать подписи в защиту сквера у Театра драмы. «Мы не в коем случае не против храма, мы против именно строительства в этом месте (в районе Октябрьской площади -прим.ред.)», — рассказала «URA.RU» одна из активисток. По ее словам, всего на данный момент собрано три тысячи подписей, которые намереваются передать в том числе в мэрию.

Часть посетителей признались, не понимают цель концерта Фото: Анна Майорова © URA.RU

На вопрос об отношении к предстоящему молебну, который пройдет в воскресенье на месте будущего строительства храма, организаторы ответили, что относятся к нему «лояльно». «Не понимаем только, зачем пригласили этих знаменитостей — Михаила Галустяна, например», — отметила собеседница агентства. Организаторы предложили желающим сделать пожертвование, так как вход на концерт бесплатный. Они подчеркнули, что все группы также выступают бесплатно.

Впрочем, оказалось, что не все присутствующие понимают посыл концерта. «А где храм строить собираются? А то я живу как в танке, не в курсе», — признался один из молодых людей.

Гостей со сцены поприветствовал шоумен Александр Цариков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее противники строительства храма Святой Екатерины провели «Городскую перекличку», обняв сквер у Театра драмы. Во время акции представители «Парков и скверов Екатеринбурга» также собирали подписи против возведения собора. В то же время 17 марта на месте будущего строительства пройдет молебен, на который приедут и знаменитости из Москвы — среди них в том числе актеры Михаил Пореченков и Алексей Чадов.