Инсайд: сначала челябинского врио готовили в другой регион

Александр Текслер вместе с коллегой, тюменским губернатором Александром Моором (на фото на дальнем плане) является выпускником «школы губернаторов» Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Президент РФ Владимир Путин 19 марта подписал заявление об отставке губернатора Бориса Дубровского и сразу же назначил первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера врио главы региона. О новом руководителе Южного Урала лестно отзываются на федеральном уровне. Однако его практически не знают на родине. Корреспонденты «URA.RU» выяснили, чем запомнился врио губернатора.

Отставка Бориса Дубровского с поста губернатора не стала сенсацией. Ее предвосхитило заявление от 18 марта ФАС, обвинившей теперь уже бывшего главу региона в картельном сговоре с дорожными строителями, материалы направлены в МВД и Генпрокуратуру. К тому моменту данные соцопросов показывали низкий рейтинг Дубровского и высокую вероятность второго тура на выборах 8 сентября. А в Кремле, по информации «URA.RU», шли собеседования с кандидатами.

Ирину Гехт, Владимира Бурматова и Олега Цепкина (справа — налево) традиционно называют кандидатами в губернаторы Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А назначение 46-летнего Алексея Текслера стало большой неожиданностью. По информации инсайдеров «URA.RU», его кандидатура рассматривалась на пост губернатора Мурманской области вместо Марины Ковтун (сегодня также покинула свой пост). В этом регионе, как и в Норильске, расположены основные производственные площадки «Норильского никеля», топ-менеджером которого долгое время работал чиновник.

В числе кандидатов в губернаторы Челябинской области называли другие фамилии: депутатов Госдумы Владимира Бурматова и Валерия Гартунга, сенаторов Ирину Гехт и Олега Цепкина, совладельцев ЧТПЗ и «Конара» Андрея Комарова и Валерия Бондаренко, даже заместителей мэра Москвы Марата Хуснуллина и Максима Ликсутова.

Высокопоставленный собеседник «URA.RU» называет возвращение Алексея Текслера в Челябинск «влиянием внутриполитического блока Кремля». «В таком большом регионе варяги воспринимаются неоднозначно. Эффективно себя показала концепция возвращения опытных чиновников губернаторами на малую родину, — говорит источник. В качестве ярких примеров он назвал назначение экс-министра правительства Москвы Максима Решетникова руководителя Пермского края, а бывшего вице-губернатора Тюменской области Вадима Шумкова — главой Курганской области.

»[Глава ММК, пролоббировавший Дубровского на первый и единственный губернаторский срок, Виктор] Рашников своего человека не провел, потому что был большой риск, что челябинцы не примут второго магнитогорца. Смотрели кандидатуры Гехт, Хуснуллина, Бурматова и других, думали над Дубровским. Но решили менять ситуацию кардинально.

Текслер — не чужой для региона. В Минэнерго именно он курировал передачу Коркинского угольного разреза РМК, согласовывая план по его рекультивации и спасению Челябинска от дыма от эндогенных пожаров», — добавил ньюсмейкер.

Алексей Текслер родился в Челябинске в семье служащих. Высшее образование получал в Норильске — в 1995 году с отличием окончил Индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». На первом курсе начал работать техником экономического отдела Норильского горно-металлургического комбината. В 2006 году назначен гендиректором дочерней компании холдинга «Норильский обеспечивающий комплекс». В 2008—2009 годах являлся главой администрации Норильска. С сентября 2009 года руководил структурами золотодобывающей компании «Полюс Золото», основными собственниками которой является семья Сулеймана Керимова.

В июле 2013 года Алексей Текслер был назначен замминистра энергетики РФ. С ноября 2014 года повышен до первого зама. В министерстве он отвечал за подготовку прогноза социально-экономического развития РФ в отраслях топливно-энергетического комплекса. С 2015 года является членом совета директоров ПАО «Федеральный испытательный центр» и председателем совета директоров ПАО «АНК «Башнефть». С 2018 года — член совета директоров АО «Зарубежнефть».

Врио губернатора Челябинской области стал третьим на Урале выпускником программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС после врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы Тюменской области Александра Моора. Этот проект создан Кремлем для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров для кадрового резерва всех уровней. ВШГУ прозвали «школой губернаторов», ее выпускники Евгений Дитрих и Михаил Котюков возглавили Минтранс и Минобрнуки.

В Telegram-канале «Незыгарь» его называют человеком главы Ростеха Сергея Чемезова и бывшего вице-премьера правительства Александра Хлопонина. Автор другого канала, «Давыдов. Индекс», Леонид Давыдов обозначил корреспонденту «URA.RU», что у Алексея Текслера два «конкурентных преимущества». «Назначение Текслера почти идеальное. Он далек от элит. У него нет бэкграунда в виде недоверия местных элит и их раскола, а собрать элиты — его основная задача на старте. У него хорошая федеральная проходимость. Эти два фактора помогут ему», — уверен эксперт.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов подтверждает: Текслер — «равноудаленная фигура». «Это молодой, энергичный, но при этом достаточно опытный политик, — считает руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. — Текслер относится к генерации «молодых технократов, управленцев, которые обладают и отраслевыми, общеуправленческими компетенциями. Важно, что Текслер не относится ни к какой из групп влияния в Челябинской области — например, к «магнитогорской», которая обладала большим влиянием в последнее время и выходцем из которой был Дубровский».