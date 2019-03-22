Заявление в полицию на Панина написал адвокат Александр Сергеев Фото: Кадр из фильма «Мираж»

Эпатажному российскому актеру Алексею Панину грозит срок за негативные высказывания о России. Ранее артист написал в Instagram пост, в котором описал свою ненависть к родине. На актера подал заявление в полицию адвокат Александр Сергеев, передает Life.

«Информация [о высказываниях Панина] была опубликована в нескольких русскоязычных и зарубежных СМИ, что также является сообщением о преступлении», — написал адвокат. Он также подчеркнул, что своей публикацией актер Панин причинил ему нравственные страдания. За подобные высказыванию Алексею Панину может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, предусмотренное статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Фото: telegram-канал Mash

Ранее Алексей Панин раскритиковал своих соотечественников: написал, что у многих граждан России вместо мозгов «плавленый сырок». «Как же я ненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!» — написал актер.