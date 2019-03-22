Врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера заметили в центре Челябинска. Очевидцы сообщают, что новый глава региона 22 марта прогуливался по пешеходной улице Кировке.
За время недолгой прогулки он успел ознакомиться с местными достопримечательностями. Нового главу области узнали несколько прохожих, которые не преминули пожелать ему удачи, рассказали «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
Как сообщало «URA.RU», с утра Алексей Текслер успел посетить Коркинский район, где обсудил с властями и представителями «Русской медной компании» (РМК) перспективы тушения возгораний угольных пластов на разрезе «Коркинский» — их дым существенно отравляет жизнь даже жителям расположенного в нескольких десятках километров Челябинска. Это стало полной неожиданностью для областных и челябинских чиновников, которые намеревались провезти губернатора по знаковым объектам столицы Южного Урала.
Затем глава региона побывал на местной свалке, на которую ему успели пожаловаться коркинцы, а на обратном пути заехал на полигон ТКО в Полетаево. Туда свозят мусор из областного центра после закрытия гигантской свалки в Челябинске, что вызывает сильные опасения у жителей поселка. Некоторые из них в итоге прорвались к Текслеру, который пообещал дополнительно проверить обстоятельства создания полигона и встретиться с людьми еще раз.