Ямальские депутаты придумали, куда лучше потратить деньги на отлов собак

На «неэффективную» систему потратили 143 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин предложит региональным властям передать общественникам деньги, которые тратятся муниципалитетами на отлов собак. Об этом он рассказал корреспонденту «URA.RU».

«Я предложу правительству округа передать волонтерам часть денег в виде грантовой или иной формы поддержки, которые мы собираемся направить на содержание и отлов (собак)», — отметил он.

По данным депутата, за последние три года на эти цели потратили 143 миллиона рублей, но система работает неэффективно. «По сведениям Счетной палаты, в 37 муниципалитетах не организованы пункты содержания животных, хотя в контрактах бюджетные деньги на их содержание есть. В одном муниципалитете отлов и содержание безнадзорного животного может быть в шесть раз дороже, чем в соседнем. На мой взгляд, это непрозрачная и сложно контролируемая система», — отметил Вершинин. По этой причине депутат считает, что деньги лучше передать общественникам, которые уже сейчас без бюджетных денег стерилизуют и вакцинируют собак, а также находят дом для бродячих псов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что проблема с безнадзорными животными очень остро стоит в регионе. Жители Ноябрьска жаловались на стаи диких собак. Весной прошлого года было несколько случаев нападения собак на детей в Салехарде и Надыме.