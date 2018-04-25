На Ямале произошел очередной случай нападения бродячих собак на детей. В Надыме пес набросился на школьницу прямо во дворе учебного заведения. Произошедшее заснял на видео один из учеников школы и выложил в социальные сети. На записи видно, как собака треплет ребенка за капюшон пуховика, затем девочка встает с земли, но собака пытается вцепиться ей в руку. В итоге животное успокаивается и девочке удается сбежать.
В администрации Надымского района «URA.RU» рассказали, что ролик уже видели, сейчас в ситуации разбираются специалисты. По их данным, происшествие произошло около надымской гимназии: девочка не пострадала, сообщений о бродячих животных и нападениях около школы в службу отлова не поступало.
«Пока трудно сказать, что именно произошло. Возможно, собака просто играла с ребенком. Сейчас специалисты разбираются в ситуации. Позже картина будет окончательно ясна. Главное, что ребенок не пострадал», — заявили в пресс-службе районной администрации.
Проблема нападения бродячих животных на людей остро стоит в регионе. Активное обсуждение началось после нападения стаи животных на восьмилетнего мальчика в Салехарде в начале апреля. Тогда ребенка спас случайный очевидец, который вырвал мальчика у собак, стреляя по ним из пневматического пистолета. Ребенок был госпитализирован с многочисленными рваными ранами, долго пролежал в больнице и перенес несколько операций. После этого в регионе прошли массовые проверки, которые выявили многочисленные нарушения работы служб отлова животных.