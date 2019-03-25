Первый филиал Малого театра за пределами Москвы открылся в Югре. Новая сцена благодаря поддержке ПАО «Лукойл» появилась в Когалыме.
«Основой для новой сцены Малого театра стало задние комплекса «Янтарь», — сообщает пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ». Строили филиал два года. В нем соорудили зрительный зал на 300 мест и сцену, отвечающую всем современным профессиональным требованиям.
Проект был реализован в рамках пятистороннего соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ», Министерством культуры РФ, Малым театром, правительством ХМАО и администрацией Когалыма. Финансировал строительство ЛУКОЙЛ. На открытие новой сцены в ХМАО прилетели вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, губернатор Югры Наталья Комарова и директор Малого театра Тамара Михайлова. Открыла первый театральный сезон когалымского Малого театра комедия Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты», в которой сыграли народные артисты Ирина Муравьева, Валерий Афанасьев, Александр Клюквин, Лилия Юдина, Сергей Еремеев и Ольга Пашкова, а также заслуженные артисты России Александр Вершинин и Ольга Чуваева.
Ставить спектакли в Когалыме можно на том же уровне, что и на основной сцене в Москве — техническое оснащение на высшем уровне. Труппу театра составят выпускники столичного театрального училища имени Щепкина. Для них выделено 17 квартир в новом 16-этажном доме, построенном по соглашению между ПАО «Лукойл» и правительством Югры.