Зеленский нашел способ вернуть Крым

Претендент на пост главы государства проявил осторожность в «крымском вопросе» Фото: YouTube, стоп-кадр интервью на канале «Зе! Президент»

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский назвал главное условие для возвращения Крыма в состав Украины. По словам актера, это может произойти только после смены власти в России.

Четких планов возвращения полуострова в случае победы на выборах 31 марта у Зеленского нет. «Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — приводит RT слова кандидата.

В качестве одной из мер актер предложил специально организовать русскоязычный канал и показывать крымчанам «реальную жизнь в стране». Идею якобы поддержали американские коллеги, которым он также озвучивал свои соображения.

Претендент на президентское кресло не мог оставить без внимания слова нынешнего главы государства Петра Порошенко, напоминает. Тот намеревается поднять «крымский вопрос» сразу же после победы на выборах и вернуть полуостров «без торгов и договоренностей».

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Зеленский призвал украинские власти спокойнее относиться как к русскому, так и к другим иностранным языкам. По его мнению, достаточным является то, что украинский язык закреплен Конституцией страны как государственный, а на остальных давить не следует.

В настоящее время, по данным независимых опросов, Зеленский пользуется наибольшим доверием избирателей. На втором месте — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Замыкает тройку лидеров нынешний президент.